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8 минут назад

В Румынии возобновлены полеты истребителей МиГ-21

ТАССиещё 1

Полеты истребителей МиГ-21 возобновлены в Румынии, период их эксплуатации составит еще один год. Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны страны.

Румыния решила возобновить полеты истребителей МиГ-21
Фото: ReutersReuters

"Самолеты МиГ-21 будут использоваться до 23 мая 2023 года исключительно для выполнения задач во время постоянных боевых дежурств воздушной полиции и для поддержания летной подготовки пилотов, отобранных для продолжения использования этих самолетов, - указывается в сообщении. - После этой даты самолеты этого типа будут выведены из эксплуатации в румынских ВВС".

В то же время были приняты меры для ускорения процедуры по приобретению в Норвегии 32 истребителей F-16, которые в будущем должны составить еще две эскадрильи в румынских ВВС, отмечает военное ведомство. Проект закона по одобрению этой закупки будет вынесен на рассмотрение парламента Румынии в ближайшее время.

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Полеты истребителей МиГ-21, находящихся на вооружении румынских ВВС, были приостановлены в середине апреля этого года с целью повышения воздушной безопасности, учитывая значительное количество происшествий и инцидентов в ходе их эксплуатации. Последние привели к жертвам, а также повреждению или разрушению самолетов.

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