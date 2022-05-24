Россия откроет коридор из порта Мариуполя для иностранных судов

Вооруженные силы РФ откроют с 08:00 мск 25 мая гуманитарный коридор в направлении Черного моря для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь. Об этом сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 мск 25 мая организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

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Он отметил, что "в результате проведенного комплекса мероприятий силами ВМФ России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, выполняются мероприятия по восстановлению портовой инфраструктуры".

Заблокированные суда

70 иностранных судов из 16 государств остаются заблокированными в шести портах Украины, сообщил Мизинцев.

"В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Он отметил, что ВС РФ ежедневно открывают морской гуманитарный коридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины. По словам генерала, киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район сбора. При этом сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.