Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, который участвовал в патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВКС России с ВВС НОАК, следует из видео Минобороны России.

На кадрах можно увидеть сближение на дистанцию в несколько десятков метров одного из истребителей F-15 с российским «стратегом». Японский самолет подошел к самолету ВКС России со стороны левой консоли крыла. Далее такой же истребитель летит уже с правой стороны от Ту-95, передает РИА «Новости».

Ранее в Минобороны России сообщили, что совместная авиагруппа из стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК в сопровождении российских истребителей Су-30СМ провели воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями.