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25 минут назад

Американский беспилотник потерял связь с штабом над Черным морем

Никита Бородкин

Разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил (ВВС) США потерял связь с пунктом управления, выполняя полет над Черным морем. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Американский беспилотник потерял связь с штабом над Черным морем
Фото: ReutersReuters

Согласно данным портала Flightradar, беспилотный летательный аппарат вылетел с базы Сигонелла на Сицилии и направился в акваторию Черного моря. Однако во время полета дрон подал сигнал о потере связи с пунктом управления.

После этого беспилотник резко сменил курс следования и двинулся в сторону Турции, однако позже он вернулся к изначальному маршруту.

Как отмечает «Военный обозреватель», RQ-4A Global Hawk занимался отслеживанием действий российского Военно-морского флота (ВМФ) и передавал соответствующую информацию украинской стороне. Предположительно, в ходе разведки дрон столкнулся с воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В этом случае его сход с маршрута связан с попыткой воздействия РЭБ.

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