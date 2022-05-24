Американский беспилотник потерял связь с штабом над Черным морем

Разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил (ВВС) США потерял связь с пунктом управления, выполняя полет над Черным морем. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Согласно данным портала Flightradar, беспилотный летательный аппарат вылетел с базы Сигонелла на Сицилии и направился в акваторию Черного моря. Однако во время полета дрон подал сигнал о потере связи с пунктом управления.
После этого беспилотник резко сменил курс следования и двинулся в сторону Турции, однако позже он вернулся к изначальному маршруту.
Как отмечает «Военный обозреватель», RQ-4A Global Hawk занимался отслеживанием действий российского Военно-морского флота (ВМФ) и передавал соответствующую информацию украинской стороне. Предположительно, в ходе разведки дрон столкнулся с воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В этом случае его сход с маршрута связан с попыткой воздействия РЭБ.