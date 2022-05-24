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44 минуты назад

В США откажутся от проекта дальнобойной пушки

Lenta.ru

Конгресс США поручил армии прекратить финансирование проекта разработки перспективной дальнобойной пушки. Американские военные откажутся от проекта Strategic Long-Range Cannon (SLRC), сообщает Defence News.

В США откажутся от проекта дальнобойной пушки
Фото:  U.S. Army / Defensenews U.S. Army / Defensenews

Конгресс поручил военным прекратить финансирование SLRC в рамках закона об ассигнованиях на 2022 финансовый год. Основываясь на решении Конгресса, министр армии США принял решение закрыть проект SLRC в этом году.

Представитель армии США Эллен Ловетт отметила, что это решение позволит эффективно использовать средства.

«Продолжение усилий может стоить миллиарды долларов, даже если научно-технические усилия увенчаются успехом, потому что армии придется участвовать в программе развития, закупать систему и создавать совершенно новые подразделения для ее эксплуатации», — сообщила она.

По словам Ловетт, неиспользованные средства направят на финансирование программ по созданию артиллерии большой дальности, гиперзвуковых ракет и противокорабельной ракеты средней дальности.

В рамках проекта Strategic Long-Range Cannon разрабатывали новую пушку, которая могла бы поражать цели на расстоянии около 1800 километров.

В мае Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

Армия,Конгресс США,
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