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22 минуты назад

СБУ обвинила РФ в выманивании фото стратегических объектов с помощью подростков

Никита Бородкин

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в использовании игры для смартфонов с целью получения информации о стратегических объектах на Украине. Как сообщает «Газета.ru», российские силовики якобы хотели вовлечь детей в «подрывную деятельность».

СБУ обвинила РФ в выманивании фото стратегических объектов с помощью подростков
Фото: ТАССТАСС

«Во время прохождения маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, в том числе — объектов критической инфраструктуры», — заявили в СБУ.

В ведомстве рассказали, что игра предполагала поиск неких виртуальных коробок с призами, которые якобы можно обменять на электронные деньги. При этом в ходе «охоты» за ними дети делали фотографии тех или иных стратегических объектов.

О каком именно приложении идет речь в СБУ не объяснили, лишь отметив, что российская сторона якобы пытается обманом использовать подростков.

Армия,СБУ,
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