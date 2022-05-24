Корабль на воздушной подушке Балтфлота высадил десант

Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" Балтийского флота в ходе морских учений выполнил артиллерийские стрельбы и провел высадку десанта морской пехоты на бронетранспортерах на необорудованное побережье в Калининградской области, сообщила во вторник пресс-служба флота.

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"В Балтийском море экипаж уникального МДКВП провел артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Стрельбы выполнялись из 30-миллиметровых автоматических установок комплекса АК-630. Заданные цели были успешно поражены", - рассказали в пресс-службе.

В ходе выполнения задач боевой подготовки экипаж "Мордовии" также осуществил высадку бронетранспортеров БТР-82А с личным составом соединения морской пехоты флота на необорудованное побережье Балтики, отметили в пресс-службе.

Уточняется, что артиллерийские стрельбы и высадка морского десанта выполнялись в рамках отработки действий личного состава корабля по предназначению в море. Также были проведены учения по борьбе за живучесть, по радиационной, химической и биологической защите МДКВП "Мордовия" в море.

"Мордовия" - малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр", однотипный с ним МДКВП "Евгений Кочешков" являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке и стоят на вооружении Балтийского флота. Они предназначены для приема с оборудованного или необорудованного берега подразделений морских десантов с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск.