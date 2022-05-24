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30 минут назад

Корабль на воздушной подушке Балтфлота выполнил стрельбы и высадил десант на побережье

ТАСС

Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" Балтийского флота в ходе морских учений выполнил артиллерийские стрельбы и провел высадку десанта морской пехоты на бронетранспортерах на необорудованное побережье в Калининградской области, сообщила во вторник пресс-служба флота.

Корабль на воздушной подушке Балтфлота высадил десант
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Балтийском море экипаж уникального МДКВП провел артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Стрельбы выполнялись из 30-миллиметровых автоматических установок комплекса АК-630. Заданные цели были успешно поражены", - рассказали в пресс-службе.

В ходе выполнения задач боевой подготовки экипаж "Мордовии" также осуществил высадку бронетранспортеров БТР-82А с личным составом соединения морской пехоты флота на необорудованное побережье Балтики, отметили в пресс-службе.

Уточняется, что артиллерийские стрельбы и высадка морского десанта выполнялись в рамках отработки действий личного состава корабля по предназначению в море. Также были проведены учения по борьбе за живучесть, по радиационной, химической и биологической защите МДКВП "Мордовия" в море.

"Мордовия" - малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр", однотипный с ним МДКВП "Евгений Кочешков" являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке и стоят на вооружении Балтийского флота. Они предназначены для приема с оборудованного или необорудованного берега подразделений морских десантов с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск.

Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки корабль способен передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для МДКВП проекта 12322 "Зубр" доступно для высадки десанта до 70% общей длины береговой линии морей и океанов мира.

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