Лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели заявил во вторник о возможности выхода Анкары из НАТО, одним из старейших участников которой она является.
"Если нынешняя ситуация заведет в тупик, следует внести на повестку в качестве альтернативы вопрос о выходе из НАТО", - сказал он, выступая в парламенте на заседании фракции возглавляемой им партии.
По его утверждению, Швеция и Финляндия "не приняли во внимание законные возражения Турции относительно их членства в НАТО".
Бахчели, являющийся партнером по коалиции с правящей в Турции Партией справедливости и развития (ПСР), также заявил, что при необходимости может быть создана организация безопасности с участием тюркских стран и 57 государств исламского мира. "Это, возможно, даже будет самым правильным", - сказал лидер турецких националистов. Он предложил назвать это объединение "Организацией безопасности Азии и Среднего Востока".
"Турция не находится в безвыходной ситуации, у нее есть варианты. Как жили мы без НАТО, так и без нее проживем", - отметил Бахчели.
Президент Турции неоднократно заявлял, что Анкара скажет нет членству в НАТО Швеции и Финляндии из-за их позиции в вопросах противодействия террористическим организациям. Он также сообщил, что проводит "телефонную дипломатию", чтобы разъяснить позицию Турции по вопросу о вступлении в НАТО двух скандинавских стран.