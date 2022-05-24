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32 минуты назад

Военные самолеты РФ и Китая вошли в зону ПВО Южной Кореи

Вероника Полынина

Несколько российских и китайских военных самолетов без предупреждения вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, сообщило корейское информагентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Сеула (JCS).

Военные самолеты России и Китая вошли в зону ПВО Южной Кореи
Фото: ТАССТАСС

Военно-воздушные силы Кореи подняли в воздух истребители для предупреждения российским и китайским самолетам.

«Наши военные задействовали истребители ВВС для проведения тактических мероприятий по подготовке к возможным аварийным ситуациям», - сообщили в комитете.

По информации JSC, 24 мая в 7.56 по местному времени два китайских бомбардировщика H-6 вошли в зону ПВО республики Корея в 126 км к северо-западу от подводной скалы Иеодо, к югу от острова Чеджу. Они двинулись в сторону Восточного моря и вышли из зоны около 9:33 утра.

Позже два китайских бомбардировщика присоединились к четырем российским боевым самолетам, среди которых два бомбардировщика Ту-95, и вместе вошли в зону ПВО Южной Кореи в 9:58. В 10.15 они покинули зону.

Комментариев от представителей военных ведомств России и КНР не поступало.

Армия,Объединенный комитет начальников штабов армии США,Минобороны России,
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