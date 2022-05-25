Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Северная Корея провела запуск, по предварительным данным, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

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Отмечается, что это семнадцатый запуск баллистической ракеты в этом году. Накануне военные Южной Кореи выразили "твердую готовность" к вероятным испытаниям КНДР ядерного оружия и баллистической ракеты, подготовку к которым Южная Корея считает завершенной.

Глава отдела Кореи Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Виктор Ча предположил, что Северная Корея "может начать испытания в последние выходные мая в связи с Днем поминовения в США, который приходится на 30 мая". До этого президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.