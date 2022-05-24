Польша заказала шесть батарей американского ЗРК Patriot

Сейчас на вооружении польской армии находится две батареи Patriot. Эти комплексы были разработаны в 1970-х годах и приняты на вооружение в 1982 году. Могут поражать цели на высоте до 25 км и дальности до 100 км от пункта управления. Стоимость пуска одной ракеты оценивается в $3 млрд.