Польша заказала шесть батарей американского ЗРК Patriot

Польша намерена закупить шесть батарей американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом во вторник, 24 мая, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, сообщает The Jerusalem Post.
«Я подписал письмо-запрос относительно шести батарей «Патриот» с радарами всенаправленного действия, пусковыми установками и запасом ракет», — приводит издание слова Блащака.
Сейчас на вооружении польской армии находится две батареи Patriot. Эти комплексы были разработаны в 1970-х годах и приняты на вооружение в 1982 году. Могут поражать цели на высоте до 25 км и дальности до 100 км от пункта управления. Стоимость пуска одной ракеты оценивается в $3 млрд.
Ранее сообщалось, что Великобритания планирует развернуть в Польше систему противовоздушной обороны (ПВО) Sky Sabre и отправить 100 военных. Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что система поддержит Польшу и «гарантирует безопасность польского воздушного пространства».