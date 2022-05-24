Лондон может послать в Черное море корабли

Великобритания и ее союзники могут отправить свои военные корабли в Черное море, чтобы сопровождать украинские сухогрузы с зерном. Как сообщает во вторник газета The Times, "коалиция желающих" стремится в ближайшие недели создать морской коридор для вывоза украинского продовольствия из Одессы через Босфорский пролив.

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Ссылаясь на дипломатический источник, издание отмечает, что эту инициативу поддерживает глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, однако для осуществления такого замысла, скорее всего, понадобится одобрение США. По словам собеседника The Times, речь может идти о сопровождении судов, покидающих не только Одессу, но и Николаев. Как указывается в статье, для осуществления операции потребуется обезвредить морские мины в акватории Черного моря и предоставить Украине новые "дальнобойные вооружения для защиты от нападения с российской стороны", включая противокорабельные ракеты. Издание полагает, что членами коалиции могли бы стать страны НАТО, а также Египет, для которого рост цен на зерно создает значительные сложности.

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, посетивший в понедельник Лондон, заявил, что обсуждал с Трасс идею создания черноморского транспортного коридора для украинских судов. Как отметил министр, ряд стран "могли бы предоставить корабли и самолеты, разместив их в акватории Черного моря, чтобы обеспечить морской проход для судов с зерном, покидающих порт Одессы, чтобы добраться до турецкого Босфора". По его словам, отправка военных кораблей в Черное море не обязательно приведет к "эскалации напряженности, так как это не участие в войне". Трасс ранее заявила о том, что Соединенное Королевство "работает над срочным решением проблемы международной продовольственной безопасности", которое позволит возобновить экспорт украинского зерна по морю.

При этом один из западных чиновников, давших комментарий The Times, указал, что подобная операция окажется рискованной и потребует решения целого ряда проблем. Одной из них будет позиция Турции, которая после начала специальной военной операции РФ на Украине закрыла Босфор для военных кораблей. Собеседник издания также считает, что "коалиции желающих" надо будет заручиться согласием не только Турции, но и России, которая в обмен может потребовать ослабления санкций.