Остатки бригады ВСУ обратились к Зеленскому за помощью

Военнослужащие 14-й бригады ВСУ обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на дефицит оружия, боеприпасов, а также на большие потери среди личного состава бригады.

В опубликованном видео остатки трех рот сетуют на невозможность оказания достойного сопротивления Вооруженным силам РФ из-за плачевного материально-технического обеспечения и ужасного морального состояния, обусловленного недавней сдачей в плен личного состава батальона "Азов" (запрещен в РФ). В связи с этим они отказываются дальше идти в бой и умирать, если ситуация не изменится.