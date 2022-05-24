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25 минут назад

Остатки бригады ВСУ обратились к Зеленскому за помощью

Российская Газета

Военнослужащие 14-й бригады ВСУ обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на дефицит оружия, боеприпасов, а также на большие потери среди личного состава бригады.

Остатки бригады ВСУ обратились к Зеленскому за помощью
Фото: ТАССТАСС

В опубликованном видео остатки трех рот сетуют на невозможность оказания достойного сопротивления Вооруженным силам РФ из-за плачевного материально-технического обеспечения и ужасного морального состояния, обусловленного недавней сдачей в плен личного состава батальона "Азов" (запрещен в РФ). В связи с этим они отказываются дальше идти в бой и умирать, если ситуация не изменится.

Напомним, 20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что операция по освобождению металлургического комбината "Азовсталь" и города Мариуполя Донецкой области от украинских боевиков завершена.

Кадыров обратился к украинским военным

Армия,Войска,Владимир Зеленский,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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