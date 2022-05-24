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38 минут назад

Четыре сапера пострадали при обследовании завода «Азовсталь»

Lenta.ruиещё 3

Четыре сапера из отряда пиротехнических работ МЧС Донецкой народной республики (ДНР) пострадали при обследовании открытой территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Четыре сапера пострадали при обследовании завода «Азовсталь»
Фото: ReutersReuters

23 мая в Центр управления в кризисных ситуациях поступили сведения о том, что во время обследования территории освобожденного завода произошел взрыв.

В результате двое саперов в удовлетворительном состоянии были доставлены в больницу, еще один получает помощь амбулаторно. Четвертый пострадавший прооперирован и находится в стабильно тяжелом состоянии.

20 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков доложил о полном освобождении территории мариупольского завода «Азовсталь». В общей сложности ее покинули 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих украинской армии, находившихся на осажденном предприятии.

Основатель батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский ранее заявлял о том, что на «Азовстали» вероятны «сюрпризы» со стороны Вооруженных сил Украины. «Оставить закладки на будущее — это классика жанра любой войны», — отметил он.

Армия,Александр Ходаковский,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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