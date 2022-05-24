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25 минут назад

МО РФ: поражен крупный украинский склад снарядов к американским гаубицам М777

ТК «Звезда»

Российские военные за минувшие сутки ударами ракет воздушного базирования крупный склад 155-мм снарядов к гаубицам М-777 производства США в Раздоловке в ходе спецоперации на Украине, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны РФ: поражен украинский склад снарядов к гаубицам М777
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также нанесены удары по трем пунктам управления, 36 районам сосредоточения войск противника, поражены самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледара и шесть складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное и Красный Лиман ДНР.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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