Минобороны РФ: поражен украинский склад снарядов к гаубицам М777

Российские военные за минувшие сутки ударами ракет воздушного базирования крупный склад 155-мм снарядов к гаубицам М-777 производства США в Раздоловке в ходе спецоперации на Украине , заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

Также нанесены удары по трем пунктам управления, 36 районам сосредоточения войск противника, поражены самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледара и шесть складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное и Красный Лиман ДНР.