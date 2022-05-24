В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
12 минут назад

Военный самолет разбился в Иране

Lenta.ruиещё 3

В центральной части Ирана, в провинции Исфахан, во время учебного вылета разбился истребитель F-16, оба пилота погибли. О происшествии сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Военный самолет разбился в Иране
Фото: ReutersReuters

По информации местных СМИ, экипаж самолета выполнял упражнения учебных воздушных стрельб. В результате крушения погиб майор Касим Замани и высокопоставленный офицер ВВС генерал-лейтенант Мохаммад Джавад Бай. О причинах трагедии не сообщается, об этом станет известно после проведения первичной экспертизы.

Ранее в марте американский конвертоплан V-22 Osprey разбился в Норвегии во время проходящих там международных военных учений Cold Response. Аппарат с четырьмя людьми на борту выполнял учебный полет из города Буде в провинции Нурланн. Согласно плану, он должен был совершить посадку около 18:00 по местному времени (21:00 мск). Примерно спустя три часа группа спасателей обнаружила место его крушения к югу от города.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители