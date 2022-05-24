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5 минут назад

Кадыров обратился к украинским военным

Lenta.ru

Солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует как можно скорее сдаться в плен и перестать защищать интересы марионеточного государства. С таким обращением к украинским бойцам выступил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров обратился к украинским военным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По заявлению Кадырова, число украинцев, оценивших риски и решивших сдаться в плен, растет с каждым днем. Глава Чечни призвал ВСУ проснуться и вернуться к своим семьям, в противном случае, как утверждает Кадыров, их ждет «билет в один конец».

Решение о сдаче в плен, как написал в блоге Кадыров, следует принимать оперативно, так как наступление российских войск якобы развивается стремительно.

«Победа России неизбежна, потому как мы боремся за правое дело, за свободу и мир без национализма в Донбассе и на всей Украине», — подытожил глава Чечни.

Ранее Кадыров показал бои чеченских подразделений в Луганской народной республике.

Армия,Рамзан Кадыров,
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