Британцы допустили отправку военных кораблей на защиту украинского зерна

Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в район Черного моря для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно. Об этом сообщает The Times.

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По данным газеты, глава МИД Британии Лиз Трасс обсудила создание «защитного коридора» с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом.

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Предполагается, что некоторые страны НАТО и другие государства, зависящие от зерна, могут создать коалицию и прорвать морскую блокаду Украины, создав коридор из Одессы через Босфор.

Как отмечает The Times, в Британии считают, что Египет, сильно пострадавший от нехватки пшеницы, может войти в коалицию.

13 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что если украинские порты не заработают в течение 60 дней и не начнутся поставки зерна, экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет.

По оценке Министерства сельского хозяйства США, Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров различных ключевых сельскохозяйственных продуктов, включая кукурузу, пшеницу и ячмень. Она также является ведущим экспортером подсолнечного масла. В 2021 году на продукцию сельского хозяйства приходился 41 процент всего экспорта Украины.

Президент Джо Байден заявил, что на Украине сейчас заблокированы около 20 миллионов тонн зерна. Он подчеркнул, что если эти тонны не поступят на рынок, очень многих людей в Африке ждет голодная смерть.

Украинские фермеры сейчас готовятся к сбору урожая, но им негде будет его хранить, если они не смогут отправить ранее собранное зерно за границу.

Байден заявил, что американские власти постараются найти решение, которое позволит вывезти зерно с Украины.

Конгрессмен Джейсон Кроу рассказывал, что во время своего визита в Киев он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским создание 20-мильной буферной зоны между Румынией и Турцией, которую могли бы использовать корабли, перевозящие зерно.