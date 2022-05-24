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21 минуту назад

Украина заминировала единственный выход из херсонского порта в Черное море

Lenta.ruиещё 1

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что Украина заминировала единственный выход в Черное море Херсонского торгового порта.

Украина заминировала единственный выход из херсонского порта в Черное море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован, потому что заминирован единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами», — заявил Стремоусов.

По его словам, сейчас открыть торговый порт «практически нереально», торговое судоходство по Днепру также приостановлено.

«Когда будет полностью защищен от украинских нацистов Очаков и в целом вся Николаевская область, тогда будет открыт и разблокирован порт», — отметил он.

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Ранее Украина заблокировала десятки иностранных судов в порту Одессы. Уточняется, что 21 корабль — 17 из которых принадлежат Турции, а еще 4 ходят под флагом этой страны — не может выйти из украинского порта.

Армия,Кирилл Стремоусов,Владимир Путин,
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