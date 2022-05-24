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31 минуту назад

США с союзниками запустят новый военный проект

Ura.Ru

Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности, куда водят США, Япония, Австралия и Индия, запустят проект по охране морских границ. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

США с союзниками запустят новый военный проект
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Токийском саммите лидеры „четверки“ дадут старт крупной морской инициативе — Индо-Тихоокеанскому партнерству по повышению осведомленности о морской сфере (IPMDA). Она изменит способность партнеров на островах Тихого океана, в Юго-Восточной Азии и в регионе Индийского океана контролировать воды у своих берегов и сохранять свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион», — говорится в сообщении.

Проект предполагает внедрение новых инноваций и технологий по повышению осведомленности в морской области на благо Индо-Тихоокеанского сообщества, а также инвестиции в течение пяти лет. IPMDA также позволит отслеживать «темное судоходство», встречи в море и поможет быстрее реагировать на климатические и гуманитарные события.

Саммит Четырехстороннего диалога по безопасности, где будет обсуждаться данный проект, запланирован на 24 мая в Токио, сообщает телеканал 360. Однако японцы устроили акцию протеста против визита американского лидера Джо Байдена, передает «Национальная служба новостей».

В рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Япония, США, Южная Корея и четыре других страны ранее договорились создать коллективную систему обмена данными без Китая и России. Предполагается, что ей будут пользоваться и государства, не входящие в АТЭС, в том числе страны Южной Америки.

Армия,Джозеф Байден,АТЭС,Телеканал "360° Подмосковье",
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