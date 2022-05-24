США с союзниками запустят новый военный проект

Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности, куда водят США, Япония, Австралия и Индия, запустят проект по охране морских границ. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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«На Токийском саммите лидеры „четверки“ дадут старт крупной морской инициативе — Индо-Тихоокеанскому партнерству по повышению осведомленности о морской сфере (IPMDA). Она изменит способность партнеров на островах Тихого океана, в Юго-Восточной Азии и в регионе Индийского океана контролировать воды у своих берегов и сохранять свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион», — говорится в сообщении.

Проект предполагает внедрение новых инноваций и технологий по повышению осведомленности в морской области на благо Индо-Тихоокеанского сообщества, а также инвестиции в течение пяти лет. IPMDA также позволит отслеживать «темное судоходство», встречи в море и поможет быстрее реагировать на климатические и гуманитарные события.

Саммит Четырехстороннего диалога по безопасности, где будет обсуждаться данный проект, запланирован на 24 мая в Токио, сообщает телеканал 360. Однако японцы устроили акцию протеста против визита американского лидера Джо Байдена, передает «Национальная служба новостей».