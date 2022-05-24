Обнаружена сеть спецслужб Украины по наводке ударов на военных России

Российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов спецслужб Украины на брошенных Киевом территориях для наводки ударов, в результате которых погибали военные России и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости рассказали источники в силовых структурах России и задержанный участник одного из таких Telegram-чатов.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации собеседников издания, в небольших городах, которые бросили украинские войска, сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей.

«Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций "украинского патриота", попадали на заметку спецслужб», — пояснили они.

Также указывается, что после этого такие пользователи получали в свой личный чат сообщение, приглашающее к сотрудничеству.

Среди задержанных участников таких чатов был обнаружен житель города Новая Каховка в Херсонской области Виталий Чуприна. Он сообщил агентству, что в начале апреля получил приглашение.

«Я вступил в эту Telegram-группу и с начала апреля по 10 мая передал 12 раз информацию о местонахождении российских войск», — отметил он, добавив, что в группе куратор с СБУ или ВСУ иногда отправлял сообщение, что информация нашла подтверждение.