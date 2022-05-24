Украинским офицерам разрешат убивать своих солдат

Офицерам Украины могут разрешить убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ, сообщает «Ура.ру».
Соответствующий законопроект внесла депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Согласно документу, изменения предлагается внести в статус внутренней службы ВСУ об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.
В текущей версии проекта закона говорится, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему».
Депутаты предлагают исключить из документа последнюю фразу — «не причиняя смерти военнослужащему».
24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.