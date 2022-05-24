Украинским офицерам разрешат убивать своих солдат

Офицерам Украины могут разрешить убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ, сообщает «Ура.ру».

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Соответствующий законопроект внесла депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Согласно документу, изменения предлагается внести в статус внутренней службы ВСУ об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.

В текущей версии проекта закона говорится, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему».

Депутаты предлагают исключить из документа последнюю фразу — «не причиняя смерти военнослужащему».