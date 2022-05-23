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1 час назад

В Пентагоне оценили разговор с начальником Генштаба России

Lenta.ru

В Пентагоне оценили разговор с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли назвал его важным и значимым, передает ТАСС.

В Пентагоне оценили разговор с начальником Генштаба России
Фото: MOD Russia/ Globallookpress.comMOD Russia/ Globallookpress.com

Российский и американский коллеги провели переговоры по телефону на прошлой неделе. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины, и договорились держать линии связи открытыми.

Разговор между главами Генштабов ВС России с США стал их первым контактом с момента начала спецоперации 24 февраля.

«Я не стану раскрывать содержание и подробности данного разговора, но тот факт, что он состоялся, важен, это было полезным и значимым обсуждением», — заявил Марк Милли.

Ранее, 14 мая, глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе беседы он призвал к немедленному прекращению огня на Украине, подчеркнув важность поддержки линий связи.

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