В Пентагоне оценили разговор с начальником Генштаба России

В Пентагоне оценили разговор с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли назвал его важным и значимым, передает ТАСС.

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com MOD Russia/ Globallookpress.com

Российский и американский коллеги провели переговоры по телефону на прошлой неделе. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины, и договорились держать линии связи открытыми.

Разговор между главами Генштабов ВС России с США стал их первым контактом с момента начала спецоперации 24 февраля.

«Я не стану раскрывать содержание и подробности данного разговора, но тот факт, что он состоялся, важен, это было полезным и значимым обсуждением», — заявил Марк Милли.