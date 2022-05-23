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14 минут назад

МО РФ: на заводе редких газов в Лисичанске ВСУ заминировали емкости с опасными веществами

ТК «Звезда»иещё 1

Подразделения Вооруженных сил Украины разместили на территории завода редких газов в Лисичанске свою артиллерию, заминировали емкости с химически опасными веществами и удерживают в подземных сооружениях работников завода и местных жителей. Об этом на брифинге заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

ВСУ заминировали емкости с опасными веществами в Лисичанске
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«В Лисичанске Луганской Народной Республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей», - сообщил Мизинцев.

По его словам, националисты обстреливают с территории предприятия позиции Народной милиции ЛНР и ВС РФ с целью спровоцировать их на ответный удар. Киевский режим планирует использовать эти удары для обвинения в уничтожении мирных жителей и создании в городе техногенной катастрофы.

Ранее Мизинцев сообщил, что украинские националисты и военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из артиллерийских орудий жилые дома в Николаевке Луганской народной республики, чтобы обвинить в этом ВС РФ. Таким образом киевским режимом была проведена очередная изощренная провокация для дискредитации российских военнослужащих перед мировым сообществом.

Армия,Михаил Мизинцев,Верховный суд,Минобороны России,НЦУО РФ,
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