ВСУ заминировали емкости с опасными веществами в Лисичанске

Подразделения Вооруженных сил Украины разместили на территории завода редких газов в Лисичанске свою артиллерию, заминировали емкости с химически опасными веществами и удерживают в подземных сооружениях работников завода и местных жителей. Об этом на брифинге заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«В Лисичанске Луганской Народной Республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей», - сообщил Мизинцев.

По его словам, националисты обстреливают с территории предприятия позиции Народной милиции ЛНР и ВС РФ с целью спровоцировать их на ответный удар. Киевский режим планирует использовать эти удары для обвинения в уничтожении мирных жителей и создании в городе техногенной катастрофы.