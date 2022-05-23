Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море

«Насчет того, что мы предпринимаем по этому поводу. Сейчас мы не имеем никаких американских кораблей в Черном море. Мы не намерены [обеспечивать пока их присутствие там], если только не получим [соответствующее] указание [со стороны президента США Джо Байдена]», – заявил американский военачальник, передает ТАСС.