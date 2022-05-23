Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море

США не располагают военными кораблями в Черном море и не собираются их туда отправлять без политического решения, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
«Насчет того, что мы предпринимаем по этому поводу. Сейчас мы не имеем никаких американских кораблей в Черном море. Мы не намерены [обеспечивать пока их присутствие там], если только не получим [соответствующее] указание [со стороны президента США Джо Байдена]», – заявил американский военачальник, передает ТАСС.
По его словам, «из-за мин, из-за российского флота» Украина в настоящее время не имеет возможности использовать порт Одессы. «Как это (такая ситуация – прим. ВЗГЛЯД) будет выглядеть в будущем, в настоящее время неизвестно», – сказал Милли.
Ранее сообщалось, что корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе потому, что Киев сильно ухудшил безопасность в его акватории, создав ситуацию с дрейфующими минами.