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2 часа назад

Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

США не располагают военными кораблями в Черном море и не собираются их туда отправлять без политического решения, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море
Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetU.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

«Насчет того, что мы предпринимаем по этому поводу. Сейчас мы не имеем никаких американских кораблей в Черном море. Мы не намерены [обеспечивать пока их присутствие там], если только не получим [соответствующее] указание [со стороны президента США Джо Байдена]», – заявил американский военачальник, передает ТАСС.

По его словам, «из-за мин, из-за российского флота» Украина в настоящее время не имеет возможности использовать порт Одессы. «Как это (такая ситуация – прим. ВЗГЛЯД) будет выглядеть в будущем, в настоящее время неизвестно», – сказал Милли.

Предсказан итог столкновения ВМС США и ВМФ РФ

Ранее сообщалось, что корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе потому, что Киев сильно ухудшил безопасность в его акватории, создав ситуацию с дрейфующими минами.

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