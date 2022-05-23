Ллойд Остин: около 20 стран объявили о новой военной помощи Киеву

Около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи, которые они направят Киеву . Об этом заявил журналистам министр обороны США Ллойд Остин . Он рассказал об итогах второго онлайн-заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву, сообщает ТАСС .

«Я особенно благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье», — сказал Остин.

Шеф Пентагона также выразил признательность Чехии за недавние поставки «вертолетов огневой поддержки, танков и ракетных систем», передает РИА Новости. Он сообщил, что в ходе совещания несколько стран, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу, объявили о передаче «критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов» Украине.