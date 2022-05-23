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33 минуты назад

Дания передаст Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" и пусковые установки для них

ТАСС

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи, которые они направят Киеву

Дания передаст Киеву ракеты "Гарпун" и пусковые установки к ним
Фото: ТК ПодъемТК Подъем

Власти Дании передадут Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковую установку к ним. Об этом заявил в понедельник министр обороны США Ллойд Остин по итогам второго онлайн-заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

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Выступая перед журналистами в Пентагоне, он подчеркнул, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи, которые они направят Киеву.

"Я особенно благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье", - сказал Остин.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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