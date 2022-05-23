Военные эксперты назвали стратегические цели ВС РФ после взятия Мариуполя

«Нам необходимо взять под свой контроль Николаев и Одессу. Там сейчас постоянно флот стреляет „Калибрами“ и ВКС (воздушно-космические силы РФ) наносят удары и по Западной Украине, и по Житомиру, туда поступает оружие с Запада, США, то есть это законные цели для вооруженных сил РФ. Но все зависит от верховного главнокомандующего, а дальше замысел разрабатывает генштаб РФ», — объяснил Дандыкин.