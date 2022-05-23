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34 минуты назад

Военные: следующими целями РФ на Украине станут Одесса и Николаев

Ura.Ru

После освобождения Мариуполя следующими стратегическими целями вооруженных сил РФ на Украине могут стать Одесса и Николаев. Именно эти регионы нужны США для переброски оружия и создания в будущем на черноморских побережьях военных баз. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин и заведующий отделом Института стран СНГ, политолог, военный эксперт Владимир Евсеев.

Военные эксперты назвали стратегические цели ВС РФ после взятия Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам необходимо взять под свой контроль Николаев и Одессу. Там сейчас постоянно флот стреляет „Калибрами“ и ВКС (воздушно-космические силы РФ) наносят удары и по Западной Украине, и по Житомиру, туда поступает оружие с Запада, США, то есть это законные цели для вооруженных сил РФ. Но все зависит от верховного главнокомандующего, а дальше замысел разрабатывает генштаб РФ», — объяснил Дандыкин.

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Владимир Евсеев добавил, что освобождение Николаевской и Одесской областей может лишить Америку возможности создавать на черноморских побережьях военные базы.

«Ценность Украины для США определяется наличием черноморского побережья. Это первоначально касалось Крыма, сейчас Николаевской и Одесской областей. Интерес США к Украине начнет ослабевать в случае лишения потенциальной возможности создания на этих территориях военных баз. Я думаю, скорее всего будет освобождение Запорожья, Запорожской области, Николаевской, частично Одесской, Харьковской, частично Днепропетровской, перерезание всех коммуникаций к Одессе», —подчеркнул он.

Сейчас, по словам Евсеева, основной целью вооруженных сил РФ является освобождение Донбасса.

«После полного освобождения „Азовстали“ ближайшие цели РФ — ликвидация, условно говоря, донецкой группировки войск, в частности, Лисичанской, Северодонецкой группировки ВСУ. Это позволит практически полностью освободить Луганскую народную республику», — заключил он.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что после Мариуполя российская армия займется освобождением Донбасса. Это касается Северодонецка, Лисичанска, Краматорска, Славянска и Авдеевки.

Шойгу доложил Путину об освобождении «Азовстали»

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Одной из целей ее также является, по словам президента РФ Владимира Путина, освобождение жителей Донбасса. В конце апреля вооруженные силы России взяли под контроль Мариуполь. 21 мая территорию завода «Азовсталь» покинули все укрывавшиеся там боевики запрещенного в России экстремистского батальона «Азов».

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