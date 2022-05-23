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1 час назад

Bild: правящая в Германии коалиция блокирует поставки Украине БМП Marder

ТАССиещё 5

Правительство ФРГ и Ведомство федерального канцлера Германии блокируют поставки Украине боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщила в понедельник газета Bild.

Bild: правительство Германии блокирует поставки БМП на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, уже месяц Федеральный совет безопасности, в который входят ключевые министры, не выносит решения по экспорту до 100 Marder, произведенных концерном Rheinmetall. Bild ссылается на конфиденциальный документ Минобороны ФРГ, в котором говорится, что первая партия БМП может быть приведена в боевое состояние в течение шести недель, остальные - за период до 15 месяцев. Как пишет газета, если бы власти одобрили поставки Украине в марте, то Киев мог бы уже задействовать эти БМП.

В то же время заявка на экспорт от Rheinmetall рассматривается Федеральным советом безопасности с 22 апреля, однако правительство ФРГ блокирует ее рассмотрение, утверждает газета. Когда станет известен результат рассмотрения, пока неизвестно.

Ранее газета Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщала, что поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard, которые Берлин обещал Киеву, застопорились из-за того, что германской стороне до сих пор не удалось закупить подходящее количество снарядов для них.

Армия,В мире,Правительство Украины,
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