Bild: правительство Германии блокирует поставки БМП на Украину

Правительство ФРГ и Ведомство федерального канцлера Германии блокируют поставки Украине боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщила в понедельник газета Bild.

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По информации издания, уже месяц Федеральный совет безопасности, в который входят ключевые министры, не выносит решения по экспорту до 100 Marder, произведенных концерном Rheinmetall. Bild ссылается на конфиденциальный документ Минобороны ФРГ, в котором говорится, что первая партия БМП может быть приведена в боевое состояние в течение шести недель, остальные - за период до 15 месяцев. Как пишет газета, если бы власти одобрили поставки Украине в марте, то Киев мог бы уже задействовать эти БМП.

В то же время заявка на экспорт от Rheinmetall рассматривается Федеральным советом безопасности с 22 апреля, однако правительство ФРГ блокирует ее рассмотрение, утверждает газета. Когда станет известен результат рассмотрения, пока неизвестно.