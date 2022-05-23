В Белоруссии приступили к новой проверке сил реагирования ВС

Вооруженные силы Белоруссии начали очередной этап проверки сил реагирования, в ходе него осуществят контрольный пробег образцов вооружения и военной техники, находящихся на хранении.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики в своем Telegram-канале.
«Особенностью данного этапа является проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения», — говорится в заявлении ведомства.
Там пояснили, что проверка включает в себя снятие образцов вооружения, военной и специальной техники с хранения и осуществление ими контрольного пробега в ходе совершения маршей различной протяженности.
Призыв военнообязанных для выполнения данных мероприятий в Белоруссии делать не будут.
Отмечается, что проверка позволит определить состояние техники и ее готовность к выполнению задач по предназначению.