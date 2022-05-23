В Белоруссии приступили к новой проверке сил реагирования ВС

Вооруженные силы Белоруссии начали очередной этап проверки сил реагирования, в ходе него осуществят контрольный пробег образцов вооружения и военной техники, находящихся на хранении.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики в своем Telegram-канале.

«Особенностью данного этапа является проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения», — говорится в заявлении ведомства.

Там пояснили, что проверка включает в себя снятие образцов вооружения, военной и специальной техники с хранения и осуществление ими контрольного пробега в ходе совершения маршей различной протяженности.

Призыв военнообязанных для выполнения данных мероприятий в Белоруссии делать не будут.