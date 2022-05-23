Началось наступление против ВСУ в районе Красного Лимана

В районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана возобновились активные наступательные действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил замглавы Министерства информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов, передает ТАСС.

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Замглавы ведомства также заявил, что боевые действия сейчас также идут в районе города Гуляйполе в Запорожской области и города Угледар на западе Донецкой области.

О начале боевых действий в Красном Лимане сообщил и российский журналист Александр Коц. По его словам, российские войска закрепились в городе, а противник отошел в сторону запада, за железную дорогу.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении нескольких складов с боеприпасами ВСУ. Один из них был расположен в районе Красного Лимана, по нему нанесла удар российская авиация.