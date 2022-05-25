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52 минуты назад

В МИД РФ назвали преждевременной идею создания военной базы в Херсонской области

Москва24иещё 14

В министерстве иностранных дел РФ назвали преждевременными разговоры о возможности создания базы Вооруженных сил РФ в Херсонской области, передает РИА Новости.

В МИД РФ назвали преждевременной идею создания военной базы в Херсонской области
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"Преждевременно это комментировать, я первый раз об этом слышу", – заявил замглавы ведомства Андрей Руденко.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными под полный контроль взята вся территория Херсонской области.

В начале мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не свернет с курса интеграции в состав России и не вернется под контроль Киева. Позднее чиновник объявил, что власти Херсонской области намерены просить разместить в регионе российскую военную базу.

По словам Стремоусова, Вооруженные силы РФ будут гарантией безопасности в случае попыток украинских националистов нанести ракетные удары по местным жителям.

В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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