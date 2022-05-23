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1 час назад

Флагман британского флота авианосец Queen Elizabeth заметили в Ла-Манше

Газета.Ru

Флагман Королевских ВМС авианосец Queen Elizabeth замечен в проливе Ла-Манш, разделяющем Великобританию и Францию, сообщает Dorset Live.

Флагман британского флота заметили в Ла-Манше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, судно водоизмещением 65 тыс. тонн с 3,7 тыс. членов экипажа и 40 самолетами F-35 на борту направляется на учения, которые пройдут на западном побережье острова.

«В течение следующих нескольких недель мы будем усердно работать и тренироваться, чтобы гарантировать, что мы способны обеспечивать безопасность страны», - приводит издание слова представителя флота.

HMS Queen Elizabeth покинул порт приписки Портсмут в марте, посетил порт Клайд в Шотландии, и ее нынешняя командировка включает в себя тренировочные учения за пределами Плимута.

При работе на полную мощность судно поддерживают восемь других кораблей, подводная лодка, пять авиационных эскадрилий и около 3700 человек личного состава.

В 2021 году HMS Queen Elizabeth, который ввели в эксплуатацию в 2017 году, отправился в свой первый рейс, продолжавшийся 28 недель, в ходе которого посетил Южную Корею и Индию.

Ранее сообщалось, что техническое обслуживание двух британских авианосцев - HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales - пройдей верфи Rosyth в Шотландии. Сумма контракта на ближайшие 10 лет составила 30 млн фунтов стерлингов.

Замминистра обороны Великобритании Джереми Куин заявил, что авианосцы класса Queen Elizabeth являются флагманами Королевского флота, поэтому крайне важно, чтобы они оставались готовыми защищать Великобританию ее союзников.

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