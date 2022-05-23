Флагман британского флота заметили в Ла-Манше

Флагман Королевских ВМС авианосец Queen Elizabeth замечен в проливе Ла-Манш, разделяющем Великобританию и Францию, сообщает Dorset Live.

По данным издания, судно водоизмещением 65 тыс. тонн с 3,7 тыс. членов экипажа и 40 самолетами F-35 на борту направляется на учения, которые пройдут на западном побережье острова.

«В течение следующих нескольких недель мы будем усердно работать и тренироваться, чтобы гарантировать, что мы способны обеспечивать безопасность страны», - приводит издание слова представителя флота.

HMS Queen Elizabeth покинул порт приписки Портсмут в марте, посетил порт Клайд в Шотландии, и ее нынешняя командировка включает в себя тренировочные учения за пределами Плимута.

При работе на полную мощность судно поддерживают восемь других кораблей, подводная лодка, пять авиационных эскадрилий и около 3700 человек личного состава.

В 2021 году HMS Queen Elizabeth, который ввели в эксплуатацию в 2017 году, отправился в свой первый рейс, продолжавшийся 28 недель, в ходе которого посетил Южную Корею и Индию.

Ранее сообщалось, что техническое обслуживание двух британских авианосцев - HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales - пройдей верфи Rosyth в Шотландии. Сумма контракта на ближайшие 10 лет составила 30 млн фунтов стерлингов.