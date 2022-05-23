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1 час назад

Российская подлодка нанесла удар ракетами "Калибр" по объектам ВСУ

Москва24

Российская подлодка в Черном море осуществила запуск ракет "Калибр-ПЛ" по объектам 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ с целью уничтожения ее вооружения. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Российская подлодка нанесла удар "Калибрами" по объектам ВСУ
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

"Экипаж подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три украинских штурмовика Су-25 в Херсонской и Харьковской областях. Также ВС РФ перехватили две ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО "Смерч".

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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