В Украине заявили о возможности обмена осужденного россиянина

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что обмен российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговоренного к пожизненному заключению в тюрьме, технически возможен. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Украина-24", передает ТАСС.
"Я говорю, как и тогда я говорила, что его могут обменять, могут обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно", — сказала Венедиктова в ответ на вопрос о судьбе Шишимарина.
23 мая суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина, который обвинялся в нарушении законов и обычаев войны. Позже защита осужденного сообщала, что готовится обжаловать приговор суда.
"Для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека, во-первых, нужно исчерпать все способы обжалования в национальных судах", — объяснил защитник военного Виктор Овсянников.
По словам адвоката, в дальнейшем еще существует возможность суда в кассационной инстанции.