Росгвардия сопроводила колонны с пленными националистами с "Азовстали"

Военнослужащие Росгвардии сопроводили колонны с пленными националистами с "Азовстали". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Росгвардейцы завершили выполнение задач по сопровождению колонн с националистами и военнослужащими ВСУ, сдавшимися российским Вооруженным силам на комбинате "Азовсталь", - сказали в ведомстве, отметив, что сложившие оружие перевезены к местам дальнейшего содержания.

20 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 националистов "Азова" и украинских военнослужащих, заблокированных на территории завода с 21 апреля.