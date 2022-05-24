Минобороны заявило о пяти сбитых беспилотниках ВСУ

Российские средства противовоздушной сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что БПЛА были сбиты в воздухе над Чернобаевкой в Херсонской области, а также над населенными пунктами Дибровное, Каменка, Питомник и Малые Проходы в Харьковской области.
Российские средства ПВО также перехватили четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Они были ликвидированы над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка, доложил Конашенков.