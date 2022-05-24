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37 минут назад

Минобороны заявило о пяти сбитых беспилотниках ВСУ российскими ПВО

Lenta.ruиещё 2

Российские средства противовоздушной сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны заявило о пяти сбитых беспилотниках ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что БПЛА были сбиты в воздухе над Чернобаевкой в Херсонской области, а также над населенными пунктами Дибровное, Каменка, Питомник и Малые Проходы в Харьковской области.

Российские средства ПВО также перехватили четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Они были ликвидированы над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка, доложил Конашенков.

Армия,Игорь Конашенков,
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