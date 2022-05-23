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46 минут назад

СМИ: Чехия поставила ВСУ устаревшие артиллерийские установки

Елена Прошина

Чехия поставила украинским военным самоходные артиллерийские установки (САУ) vz.77 Dana калибра 152 миллиметра. Как сообщает «Российская газета», в руках Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась первоначальная модификация самоходки, которую по многим тактико-техническим характеристикам можно считать устаревшей.

СМИ: Чехия поставила ВСУ устаревшие артиллерийские установки
Фото: ReutersReuters

Первая версия САУ была создана во второй половине 1970-х годов. Её максимальная дальность стрельбы обычными осколочно-фугасными снарядами достигает 18-20 километров, а скорострельность в течение получаса может поддерживаться на уровне трех выстрелов в минуту. Для устойчивости во время применения гаубицы используются три опоры, а экипаж составляет пять человек.

В основе САУ лежит шасси автомобиля Tatra T815 с колесной формулой 8х8 — техника может развивать максимальную скорость по шоссе до 80 км/ч, а запас хода по топливу составляет 650 км.

Отмечается, что в 2020 году «Укрспецэкспорт» заключал контракт на поставку 24 модернизированных DANA-M2, однако, судя по всему, реализовать сделку не удалось.

Напомним, что это уже не первый случай, когда украинские военные получают от стран Европы устаревшее вооружение. Так, в начале мая ВСУ получили шведские автоматические зенитные пушки Bofors Lvakan 40/60, которые разработали в 30-е годы.

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