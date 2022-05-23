Известный американский нацист получил украинское гражданство

Американский нацист Кент Маклеллан, предположительно участвовавший в боях на металлургическом заводе «Азовсталь», объявил о получении украинского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я на Украине. Я только что получил гражданство», — написал Маклеллан в закрытом чате, в котором общаются украинские и западные экстремисты.

Маклеллан известен благодаря своим ультраправым взглядам. Впервые полиция арестовала его в возрасте 18 лет в сентябре 2008 года за нанесение расистских надписей на церкви и ресторане города Кресент-Сити. В 2010 году отбывал срок за вандализм и избиение иммигрантов.