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1 час назад

Известный американский нацист получил украинское гражданство

Елена Прошина

Американский нацист Кент Маклеллан, предположительно участвовавший в боях на металлургическом заводе «Азовсталь», объявил о получении украинского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

Известный американский нацист получил украинское гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я на Украине. Я только что получил гражданство», — написал Маклеллан в закрытом чате, в котором общаются украинские и западные экстремисты.

Маклеллан известен благодаря своим ультраправым взглядам. Впервые полиция арестовала его в возрасте 18 лет в сентябре 2008 года за нанесение расистских надписей на церкви и ресторане города Кресент-Сити. В 2010 году отбывал срок за вандализм и избиение иммигрантов.

В 2012 году ФБР задержало нациста за подготовку теракта против национальных меньшинств во Флориде. В 2014 году Маклеллан находился в Киеве, где занимался вербовкой наемников для «Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора"» (запрещенная в России террористическая организация).

Армия,ФБР,
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