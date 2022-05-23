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36 минут назад

В Херсонской области в результате обстрела погибли ребенок и взрослый

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины 22 мая открыли огонь по деревне Белозерка Херсонской области. Были применены кассетные боеприпасы из реактивной системы залпового огня «Ураган», передает портал «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России.

В Херсонской области из-за обстрела ВСУ погибли ребенок и взрослый
Фото: ReutersReuters

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате обстрела погибли два человека — взрослый и 14-летний ребенок. Около 10 человек получили ранения разной степени тяжести, более 10 домов пострадали.

Отмечается, что военная полиция и военные инженеры немедленно прибыли на место происшествия и разведали местность на предмет взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов.

Как пишет портал «Известия», местный житель поселка Игорь рассказал, что услышал взрыв, когда сидел с соседями на улице. Затем, по его словам, «начало сыпаться по улице». Когда взрывы на время прекратились, он убежал домой и спрятался там.

«А потом, когда взрывы закончились — вышли — смотрим, а тут хвостовик от «Урагана» торчит. У соседа вот буквально в метре от нашего дома прямо вот сарай развалило», — поделился воспоминаниями Игорь. Он рассказал, что противовоздушная оборона сбивает ракеты над Белозерской по несколько раз в день.

Армия,Минобороны России,
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