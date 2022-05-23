В Херсонской области из-за обстрела ВСУ погибли ребенок и взрослый

«А потом, когда взрывы закончились — вышли — смотрим, а тут хвостовик от «Урагана» торчит. У соседа вот буквально в метре от нашего дома прямо вот сарай развалило», — поделился воспоминаниями Игорь. Он рассказал, что противовоздушная оборона сбивает ракеты над Белозерской по несколько раз в день.