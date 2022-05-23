Украинские войска выпустили по Донецку три 122-миллиметровых снаряда

Военные формирования Украины в 22.30 по местному времени (совпадает с мск) выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 122 миллиметра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Уточняется, что украинские войска выпустили снаряды калибром 122 миллиметра по направлению: 22.30 — н.п. Авдеевка — н.п. Донецк (Куйбышевский район). Более подробной информации пока не приводится.