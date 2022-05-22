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19 минут назад

В США назвали способ убедить Турцию открыть Черное море для НАТО

Lenta.ru

Вашингтон должен убедить Анкару открыть Черное море для кораблей НАТО, чтобы усилить альянс. С соответствующим заявлением выступил колумнист Сет Кропси в статье для американской газеты The Hill.

В США назвали способ убедить Турцию открыть Черное море для НАТО
Фото: ReutersReuters

По словам журналиста, президент США Джо Байден должен пойти на компромисс и признать интересы турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Для этого Кропси предложил США продать необходимые Турции западные военные технологии. Это укрепит Североатлантический альянс и убедит Турцию снять вето на вступление в него Финляндии и Швеции, считает обозреватель.

«Штатам нужно не только подкупить малоазийское государство, но и попросить у него взамен выход в Черное море. Это было бы шагом к эскалации и подрыву дипломатической роли Эрдогана в российско-украинских отношениях, но благодаря такому решению блок получит огромное стратегическое преимущество», — заявил журналист.

19 мая Турция сообщила НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Стокгольма и Хельсинки в альянс. Также Анкара выдвинула условия одобрения вступления Швеции и Финляндии в альянс. Среди них указаны экстрадиция членов РПК, которую Анкара считает террористической организацией, а также прекращение ее поддержки.

Армия,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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