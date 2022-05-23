Глава Пентагона призвал Запад активизировать военную помощь Киеву

Государства Запада должны активизировать военную помощь Украине, а также готовить планы в связи с предстоящими вызовами. С таким заявлением выступил в понедельник на втором заседании созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву министр обороны США Ллойд Остин.

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"Поскольку борьба на Украине продолжается, мы должны активизировать усилия, и мы все должны готовить планы в связи с предстоящими вызовами", - сказал глава военного ведомства США.

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Его выступление транслировалось в прямом эфире на сайте Пентагона.

"Вооруженным силам Украины будет необходима наша устойчивая поддержка. Соединенные Штаты привержены тому, чтобы стоять вместе с Украиной в течение долгого времени. Поэтому президент [США Джо] Байден недавно подписал законопроект о выделении финансирования в размере $40 млрд, чтобы помочь Украине", - отметил Остин.

Согласно изложенной им информации, участие в нынешнем заседании группы, которое проходит в виртуальном формате, принимают 44 страны и территории, а также ЕС и НАТО. Первое такое совещание было очным и прошло на авиабазе Рамштайн в Германии в конце апреля. Состав участников консультаций расширился за счет Австрии, Боснии и Герцеговины, Ирландии, Колумбии и Косова.

Операция России и шаги Запада

Как заявил 30 апреля в интервью информационному агентству "Синьхуа" министр иностранных дел России Сергей Лавров, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции РФ на Украине путем политических договоренностей. Глава МИД отметил, что на Украину нескончаемым потоком идут различные вооружения. По его словам, все это делается под предлогом "борьбы с вторжением", а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией "до последнего украинца", им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений.

Ранее Лавров и другие официальные лица России обращали также внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов неоднократно предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. Москва призывает спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие на Украине и всерьез задуматься о последствиях своей деятельности, пояснял дипломат, комментируя поставки Западом оружия Киеву.

Остин, по сути, признал 3 мая, что Соединенные Штаты не имеют возможности контролировать, в чьи именно руки попадают поставляемые на Украину западные вооружения и военная техника, и Вашингтон вынужден полагаться в этом вопросе на Киев.