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1 час назад

Боррель: Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для собственной безопасности

ТАССиещё 2

Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил в своем воскресном блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Запасы военной техники стран Евросоюза из-за помощи Украине истощились
Фото: ReutersReuters

"Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра, и которые будут стремиться наращивать возможности и силы", - написал он.

Глава дипломатии ЕС также признал, что запасы военной техники стран Евросоюза истощились в связи с оказанием помощи Украине.

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"Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков (недостатков обороны ЕС - прим. ТАСС)", - написал он.

Армия,Жозеп Боррель,ЕС,
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