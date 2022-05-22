Запасы военной техники стран Евросоюза из-за помощи Украине истощились

"Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра, и которые будут стремиться наращивать возможности и силы", - написал он.