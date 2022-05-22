Запасы военной техники стран Евросоюза из-за помощи Украине истощились

Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил в своем воскресном блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра, и которые будут стремиться наращивать возможности и силы", - написал он.
Глава дипломатии ЕС также признал, что запасы военной техники стран Евросоюза истощились в связи с оказанием помощи Украине.
"Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков (недостатков обороны ЕС - прим. ТАСС)", - написал он.