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29 минут назад

Боррель признал, что помощь Украине истощила военные запасы в ЕС

BFM.RUиещё 12

Жозеп Боррель признал, что военная помощь, которую ЕС предоставляет Украине, привела к истощению запасов вооружения в Евросоюзе. Об этом глава европейской дипломатии написал в своем блоге, передает РИА Новости.

Боррель: помощь Украине истощила военные запасы в ЕС
Фото: ReutersReuters

Дипломат добавил, что одна из причин — это сокращение оборонного бюджета, вызванное политикой жесткой экономии. Боррель утверждает, что расходы на оборону членов Евросоюза начали снижаться с начала кризиса 2008 года, достигнув минимума в 2014 году, и только сейчас вышли на докризисный уровень.

Боррель считает, что Евросоюзу надо взять на себя больше ответственности за свою безопасность. По его словам, для этого необходимы «современные Европейские вооруженные силы», которые будут стремиться наращивать свои силы. Он призвал страны не просто увеличить расходы на оборону, а делать это согласованно.

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До этого Боррель сообщил, что государства ЕС согласовали дополнительную помощь Киеву в размере 500 млн евро.

Армия,Жозеп Боррель,НАТО,ЕС,
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