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56 минут назад

В Мариуполе начали расчищать окрестности «Азовстали»

Lenta.ru

Расчистка и уборка улиц в окрестностях металлургического завода «Азовсталь», где находились вооруженные формирования украинских войск, началась в Мариуполе. Об этом ТАСС рассказал глава Орджоникидзевского (Левобережного) района Мариуполя Михаил Золотов.

В Мариуполе начали расчищать окрестности «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первоочередная работа — очистка улиц. Убираем отходы, которые накопились в ходе боевых действий», — сообщил Золотов.

По его словам, в уборке задействованы местные жители, работа которых оплачивается.

Минобороны России сообщило об освобождении «Азовстали» 20 мая. По данным ведомства, подземные сооружения, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

В общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины, заблокированных на территории комбината.

Армия,Минобороны России,
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