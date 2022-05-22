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31 минуту назад

Рогозин показал воронку от ракеты "Сармат" и посоветовал агрессорам быть вежливее с РФ

ТАСС

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал агрессорам разговаривать с Россией вежливее. "Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Рогозин показал воронку от ракеты "Сармат" и посоветовал быть вежливее с Россией
Фото: 

При этом он сопроводил публикацию видео с воронкой после испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"С ядерным зарядом такая воронка на месте объекта (географического объекта) противника будет... ну очень большая и очень глубокая и радиоактивная. Причем не одна, а ровно столько, сколько самая мощная в мире ядерная ракета доставит до территории лютого врага. А таких "Сарматов" у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни", - написал он.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Задачи пуска были выполнены в полном объеме, также были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. В настоящий момент в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.

Командующий РВСН заявил о невозможности сбить "Сармат"

Диапазон боевого оснащения "Сармата" расширен, в том числе по количеству боевых блоков и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки. Это удалось сделать благодаря энергомассовым характеристикам ракеты. МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод Красмаш (входит в Роскосмос). По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира.

Армия,Дмитрий Рогозин,ГРЦ Макеева,РВСН,Роскосмос,
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