Полковник запаса РФ прокомментировал возможности контрнаступления ВСУ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют ресурсы для организации контрнаступления. Об этом заявил полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане , заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин , передает Ura.ru.

По его словам, в украинской армии не хватает солдат, офицеров, горюче-смазочных материалов (ГСМ) для бронетехники и стрелкового оружия, для того чтобы организовать даже «непродолжительные броски». При этом он подчеркнул, что «проблемой номер один» для ВСУ является именно нехватка ГСМ.