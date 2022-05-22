В США раскрыли ловушку Турции для НАТО, способную на десятилетия ослабить альянс

Обозреватель The National Interest Марк Епископос считает, что нежелание Турции соглашаться на членство Финляндии и Швеции в НАТО загоняет альянс в ловушку.

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По его словам, руководства НАТО и правительства западных стран могут попытаться надавить на Анкару, чтобы повлиять на ее позицию. Например, США могут приостановить сделку по экспорту F-16 с Турцией, а другие члены альянса могут ограничить оперативную совместимость турецкой армии с вооруженными силами других членов организации.

При этом обозреватель не исключает, что подобные шаги Запада могут иметь неприятные последствия. Например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решит «удвоить ставку».

«Эрдоган может предпочесть удвоить ставку вместо того, чтобы отступить, как он сделал в ответ на западные санкции после своего решения в 2017 году импортировать российскую систему противоракетной обороны С-400», — пишет Епископос.

Также автор материала отмечает, что в НАТО не существует механизма исключения стран из блока, и маловероятно, что Эрдоган решит уйти из него самостоятельно. В результате «обиженная Турция» может ослабить альянс изнутри на десятилетия вперед.