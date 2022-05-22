Военнослужащие РФ спасли от смерти животных из питомника под Харьковом

Военнослужащие ВС РФ оказали помощь в эвакуации питомника домашних животных из пригорода Харькова. Соответствующие кадры публикует Министерство обороны РФ.

Фото: тк звезда тк звезда

Таким образом от голодной смерти удалось спасти около 30 собак породы американская акита, а также кошек различных пород. Впоследствии всех животных будут распределять между питомниками в Белгородской области.

Напомним, что российские военнослужащие продолжают эвакуировать мирных жителей из Харьковской области в Россию. В районах, где проживают семьи, в том числе с маленькими детьми, не утихали звуки выстрелов - их атаковали украинские боевики и военнослужащие ВСУ. Усилиями ВС РФ удалось безопасно вывезти в Белгородскую область свыше 60 человек.